Описание

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино . Заезды с Украины и Польши только группами. В Чехии берем безработных. Адекватные женщины до 40 лет,приятной внешности.Или молодые парни до 30 лет на позицию официанта.. Работа в Плзеньском крае на границе с Германией .Рядом курорт Марианске Лазне. Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки чистыми. Для горничных, знание иностранного языка не обязательно.Для официанток работа в буфетах казино, нужно знать английский или немецкий (минимально ниже среднего уровня).Официантки имеют много чаевых дополнительно к зарплате. Чистоплотность и желание работать . Заработная плата 100 крон в час. Наработка от 312 часов в месяц и выше. В среднем наработка составляет -312 часов в месяц. Четыре выходных в месяц .Зарплату выплачиваем еженедельно для обладателей польских рабочих виз. Комфортные условия проживания, интернет, стиралка, микроволновка и пр.. Служебное питание в ресторане отеля. Принимаем на работу по паспортам ЕС, ПМЖ в Чехии или чешской рабочей визе. Также можно работать по польским рабочим визам. Легализация польской рабочей визы по приезду в Прагу.. Бронируем билет до Праги . Встречаем в Праге . Обращайтесь к нам: +380967297992, тел. и вайбер +380995514798,Skype:alexander33606

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