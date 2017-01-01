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менеджер по продажам

Размещено Вчера 15:48
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 CZK
Описание

В новый ,интересный проект требуется менеджер по продажам для продвижения уникального инструмента по сканированию подсознания человека. Инструмент по выявлению скрываемой информации в памяти человека, не имеет аналогов в мире. Сферы применения : HR , безопасность, расследования, психология, нейромаркетинг. Имеет больше приемуществ чем полиграф ( детектор лжи).

Требования

Знания чешского языка C1-C2 .

Условия

График работы свободный. Условия оплаты %. Образование " Психология" , " Фасилити Менеджмент" или "Безопасность " выгодой , но не является обязательным условием

Контакты:

Владимир

vladimir.r@eu-polygraph.com



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