В новый ,интересный проект требуется менеджер по продажам для продвижения уникального инструмента по сканированию подсознания человека. Инструмент по выявлению скрываемой информации в памяти человека, не имеет аналогов в мире. Сферы применения : HR , безопасность, расследования, психология, нейромаркетинг. Имеет больше приемуществ чем полиграф ( детектор лжи).
Знания чешского языка C1-C2 .
График работы свободный. Условия оплаты %. Образование " Психология" , " Фасилити Менеджмент" или "Безопасность " выгодой , но не является обязательным условием
Владимир
vladimir.r@eu-polygraph.com