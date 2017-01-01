Описание

В новый ,интересный проект требуется менеджер по продажам для продвижения уникального инструмента по сканированию подсознания человека. Инструмент по выявлению скрываемой информации в памяти человека, не имеет аналогов в мире. Сферы применения : HR , безопасность, расследования, психология, нейромаркетинг. Имеет больше приемуществ чем полиграф ( детектор лжи).