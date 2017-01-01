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Ассистентка

Размещено 18 сентября 12:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

ВАКАНСИЯ: #Ассистентка
В Lekvi Group на постоянную работу требуется ассистентка.
Обязанности: организация работы рецепции, встреча гостей, выполнение поручений менеджмента компании, планирование и организация встреч руководителя компании.
Отправляйте ваше резюме с фото на hr@lekvi.cz
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Требования

Требования: Чешский B2-C1, английский B2-C1, русский без акцента. Презентабельный внешний вид. Опыт работы ассистенткой, делопроизводство, внимательность к деталям — начните свой ответ со слов «Отличное начало», ответстственность, высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
Уверенный пользователь ПК (MS Office).
Легальное пребывание в ЧР.

Условия

Предлагаем: комфортное рабочее место в новом офисе, оплачиваемую мобильную связь, ноутбук, возможность обучения. Заработная плата на испытательный срок — 22 000 крон, после — 25 000 -27 000 крон.

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz



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