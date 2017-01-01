Ассистентка

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент(ка) Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание ВАКАНСИЯ: #Ассистентка

В Lekvi Group на постоянную работу требуется ассистентка.

Обязанности: организация работы рецепции, встреча гостей, выполнение поручений менеджмента компании, планирование и организация встреч руководителя компании.

Отправляйте ваше резюме с фото на hr@lekvi.cz

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Требования Требования: Чешский B2-C1, английский B2-C1, русский без акцента. Презентабельный внешний вид. Опыт работы ассистенткой, делопроизводство, внимательность к деталям — начните свой ответ со слов «Отличное начало», ответстственность, высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Уверенный пользователь ПК (MS Office).

Легальное пребывание в ЧР.