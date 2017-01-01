ВАКАНСИЯ: #Ассистентка
В Lekvi Group на постоянную работу требуется ассистентка.
Обязанности: организация работы рецепции, встреча гостей, выполнение поручений менеджмента компании, планирование и организация встреч руководителя компании.
Отправляйте ваше резюме с фото на hr@lekvi.cz
#работавпраге #работевчехии #прага #чехия
Требования: Чешский B2-C1, английский B2-C1, русский без акцента. Презентабельный внешний вид. Опыт работы ассистенткой, делопроизводство, внимательность к деталям — начните свой ответ со слов «Отличное начало», ответстственность, высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
Уверенный пользователь ПК (MS Office).
Легальное пребывание в ЧР.
Предлагаем: комфортное рабочее место в новом офисе, оплачиваемую мобильную связь, ноутбук, возможность обучения. Заработная плата на испытательный срок — 22 000 крон, после — 25 000 -27 000 крон.
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz