Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Подобные вакансии
Парикмахер
100 CZK Company
Praha 6
Парикмахер
100 CZK Company
Praha 6
В люксусный салон в центре Праги приглашаем на работу опытных мастеров-парикмахеров.
Praha 1
Парикмахер со стажем в люксусный салон
Praha 1

мастер по волосам

Размещено 18 сентября 16:31
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Парикмахер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Уютная студия красоты на проходной улице не далеко от центра Праги приглашает на работу специалистов по волосам. В нашу командует требуется мастер парикмахер, который любит свое занятие и хочет развиваться.
Условия: Гибкий график работы
Ежедневная выплата
Дружелюбный молодой коллектив
Комфортные условия и уютный интерьер салона
Дополнительный условия оговариваются лично.
Возможна аренда кресла на несколько дней в месяц или подработка.
Если Вам интересно наше предложение Пишите в личные сообщения или звоните 774293335

Контакты:

Кристина Аверьянова

kri-333@yandex.ru

+420774293335



Мобильная версия