мастер по волосам

Уютная студия красоты на проходной улице не далеко от центра Праги приглашает на работу специалистов по волосам. В нашу командует требуется мастер парикмахер, который любит свое занятие и хочет развиваться.
Условия: Гибкий график работы
Ежедневная выплата
Дружелюбный молодой коллектив
Комфортные условия и уютный интерьер салона
Дополнительный условия оговариваются лично.
Возможна аренда кресла на несколько дней в месяц или подработка.
Если Вам интересно наше предложение Пишите в личные сообщения или звоните 774293335
Кристина Аверьянова
kri-333@yandex.ru
+420774293335