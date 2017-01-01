мастер по волосам

Описание

Уютная студия красоты на проходной улице не далеко от центра Праги приглашает на работу специалистов по волосам. В нашу командует требуется мастер парикмахер, который любит свое занятие и хочет развиваться.

Условия: Гибкий график работы

Ежедневная выплата

Дружелюбный молодой коллектив

Комфортные условия и уютный интерьер салона

Дополнительный условия оговариваются лично.

Возможна аренда кресла на несколько дней в месяц или подработка.

Если Вам интересно наше предложение Пишите в личные сообщения или звоните 774293335