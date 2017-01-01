Агент по недвижимости

Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL набирает в отдел продаж энергичных, эффективных, инициативных людей, желающих работать в команде и добиться высоких успехов в продаже недвижимости на первичном рынке.

Новым сотрудником нашей команды ты можешь стать, если:

G отов и умеешь хорошо зарабатывать и отдыхать?

A еще ты - эмоциональный, позитивный, умеешь располагать к себе людей и убеждать?

R аботал в сфере активных продаж или хочешь этому научиться?

Т ебе интересен рынок недвижимости?

A ктивный интернет-пользователь?

L юбишь жизнь, и знаешь, что тебе от нее нужно?

Это все о тебе? Тогда давай к нам!

Мы предлагаем:

- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,

- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,

- высокую заработную плату: оклад от 15 000 + % от сделки, бонусы, которые позволяют в итоге выйти на сумму 40-60 тыс. крон / месяц,

- содержательные, интересные задачи, способные раскрыть потенциал каждого сотрудника.

Мы другие! Давай скорее к нам!

Присылайте свое резюме на hr@gartal.cz

Мы используем передовые технологии привлечения клиентов!!!