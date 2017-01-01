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складник
Praha 1

работник на склад

Размещено Сегодня 09:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Нужны работники на склад с канцтоварами – Praha, Hostivice.
Объязаности: получение и отправка товаров, подготовка товаров в экспедиции, работа со сканером. Рабочий график : 12 часов в день, график начинается с 10:00. Зарплата 90 крон/час. Работа подходит для граждан евросоюза, трывалым побытом. Предоставляем жилье. Предлагаем официальное трудоустройство. За более подробной информацией обращайтесь:
моб.:+420 727 842 055
viber: +420 727 842 055
електронная почта: m.palinchak@workintense.cz

Контакты:

Europa Workintense

m.palinchak@workintense.cz

+420 727 842 055



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