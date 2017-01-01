работник на склад

Описание

Нужны работники на склад с канцтоварами – Praha, Hostivice.

Объязаности: получение и отправка товаров, подготовка товаров в экспедиции, работа со сканером. Рабочий график : 12 часов в день, график начинается с 10:00. Зарплата 90 крон/час. Работа подходит для граждан евросоюза, трывалым побытом. Предоставляем жилье. Предлагаем официальное трудоустройство. За более подробной информацией обращайтесь:

моб.:+420 727 842 055

viber: +420 727 842 055

електронная почта: m.palinchak@workintense.cz