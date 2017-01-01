Кладовшик-пикер в продуктовый склад,Острава

Описание

Острава ,возьмем на работу кладовщика/пикера в продуктовый склад. З-та от 100 крон на час+ бесплатное проживание. Работа в прохладном складе. Обеспечиваем жильем не далеко от места работы. Сменный график. Описание работы: манипуляции с овощами и фруктами,выкладка товара на паллеты в соответствии с заказом. Работа подходит для граждан ЕС,трывалый преходный побит.Есть ещё много вакансий. Все вакансии бесплатные. Предлагаем также визовую и консультативную поддержку для иностранцев, желающих работать в Чехии. тел.: +420 702 087 408 viber: +420 702 087 408