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Работник склада,карщик,город Брно Coca Cola

Размещено 05 октября 10:15
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Грузчик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
110 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Работник склада,карщик,город Брно Coca Cola
Приглашаем на работу работника склада / карщика в Брно.
Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.
Зарплата: от 110 крон/час (для водителей низко и высокосдвигов) . Только дневные 8 часовые смены. Регулярная выдача авансов.
График работы: пн - пят. При необходимости - можем предложить проживание .
Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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