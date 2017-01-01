Описание

Работник склада,карщик,город Брно Coca Cola

Приглашаем на работу работника склада / карщика в Брно.

Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.

Зарплата: от 110 крон/час (для водителей низко и высокосдвигов) . Только дневные 8 часовые смены. Регулярная выдача авансов.

График работы: пн - пят. При необходимости - можем предложить проживание .

Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408