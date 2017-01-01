Работник склада,карщик,город Брно Coca Cola
Приглашаем на работу работника склада / карщика в Брно.
Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.
Зарплата: от 110 крон/час (для водителей низко и высокосдвигов) . Только дневные 8 часовые смены. Регулярная выдача авансов.
График работы: пн - пят. При необходимости - можем предложить проживание .
Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Europa Workintense
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408