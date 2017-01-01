СОТРУДНИК ПОСТСЕРВИСА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Тип занятости Полный день Профессия Юрист, Концепиент Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 25 000 CZK Компания Home Real Estate

Описание ВАКАНСИЯ!

Пражское агентство недвижимости Home Real Estate ищет человека на позицию:

СОТРУДНИК ПОСТСЕРВИСА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Основная деятельность:

• Подготовка необходимых документов, административная поддержка процесса продажи недвижимости, коммуникация с юристами, бухгалтерами и разного рода учреждениями

Требования Если Вы:

• Свободно владеете чешским и английским языками

• Уравновешенный

• Спокойный

• Организованный

• Стессоустойчивый

• Ответственный

• Исполнительный

• Имеете опыт в юридической сфере и/или работе с документооборотом (это будет огромным плюсом)

Условия Занятость - полный рабочий день (пн-пт, 9:00-18:00)

Что мы обещаем:

• Средняя заработная плата 25.000 Kč

• Четкие должностные инструкции, отлаженная корпоративная этика

• Корпоративное обучение

• Интересная работа

• Удобное рабочее место в просторном светлом офисе на Виноградах в молодом коллективе стремительно развивающейся компании

• Понятная мотивация

• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение

• Возможность карьерного роста

• Дружелюбный коллектив