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СОТРУДНИК ПОСТСЕРВИСА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Размещено 16 октября 15:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Юрист, Концепиент
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Home Real Estate
Описание

ВАКАНСИЯ!
Пражское агентство недвижимости Home Real Estate ищет человека на позицию:
СОТРУДНИК ПОСТСЕРВИСА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Основная деятельность:
• Подготовка необходимых документов, административная поддержка процесса продажи недвижимости, коммуникация с юристами, бухгалтерами и разного рода учреждениями

Требования

Если Вы:
• Свободно владеете чешским и английским языками
• Уравновешенный
• Спокойный
• Организованный
• Стессоустойчивый
• Ответственный
• Исполнительный
• Имеете опыт в юридической сфере и/или работе с документооборотом (это будет огромным плюсом)

Условия

Занятость - полный рабочий день (пн-пт, 9:00-18:00)
Что мы обещаем:
• Средняя заработная плата 25.000 Kč
• Четкие должностные инструкции, отлаженная корпоративная этика
• Корпоративное обучение
• Интересная работа
• Удобное рабочее место в просторном светлом офисе на Виноградах в молодом коллективе стремительно развивающейся компании
• Понятная мотивация
• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение
• Возможность карьерного роста
• Дружелюбный коллектив

Дополнительная информация

Помните, что работа в коллективе развивающихся, активн0ых людей и общение с благополучными клиентами приводит к личному успеху и быстрому росту сотрудника.
Резюме отправлять на HR@homerealestate.cz

Контакты:

Мария Занбадарова

hr@homerealestate.cz

777 720 799



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