ВАКАНСИЯ!
Пражское агентство недвижимости Home Real Estate ищет человека на позицию:
СОТРУДНИК ПОСТСЕРВИСА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Основная деятельность:
• Подготовка необходимых документов, административная поддержка процесса продажи недвижимости, коммуникация с юристами, бухгалтерами и разного рода учреждениями
Если Вы:
• Свободно владеете чешским и английским языками
• Уравновешенный
• Спокойный
• Организованный
• Стессоустойчивый
• Ответственный
• Исполнительный
• Имеете опыт в юридической сфере и/или работе с документооборотом (это будет огромным плюсом)
Занятость - полный рабочий день (пн-пт, 9:00-18:00)
Что мы обещаем:
• Средняя заработная плата 25.000 Kč
• Четкие должностные инструкции, отлаженная корпоративная этика
• Корпоративное обучение
• Интересная работа
• Удобное рабочее место в просторном светлом офисе на Виноградах в молодом коллективе стремительно развивающейся компании
• Понятная мотивация
• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение
• Возможность карьерного роста
• Дружелюбный коллектив
Помните, что работа в коллективе развивающихся, активн0ых людей и общение с благополучными клиентами приводит к личному успеху и быстрому росту сотрудника.
Резюме отправлять на HR@homerealestate.cz
Мария Занбадарова
hr@homerealestate.cz
777 720 799