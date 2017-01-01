Администратор/ ассистент в эстетическую студию
Основные функции
• Встреча клиентов в салоне, оформление договоров.
• Ведение календаря записи клиентов.
• Отслеживание графика клиентских потоков.
• Работа, связанная с ведением клиентской базы.
• Работа, связанная с общением с клиентами: правильное информирование пациентов о предоставляемых услугах и ценах на них для увеличения продаж.
• Заказ используемых для процедур материалов (поиск наиболее оптимальных поставщиков).
Работа также включает:
• приём входящих звонков (запись на прием, информирование пациентов об оказываемых услугах, ценах, и регистрация полученной информации).
• продажи по телефону (мотивация клиента на первичный прием, реклама услуг и т.д.).
• Ответы на СМС клиентов в мессенджерах (приложениях) Вайбер, Ватсапп.
• Обработка фотографий работ и создание коллажей.
• Выполнение административных задач
• Ведение социальных сетей на 3 языках (русский, чешский, аншлийский), размещение статей по соответствующему профилю, выкладывание работ, работа над развитием сайта и продвижением услуг с креативным подходом (акции, конкурсы).
• Общение и поддержание обратной связи с клиентами на имеющихся страничках в Вконтакт, инстаграмм, фейсбук (запись и подтверждение на прием, своевременные ответы на их вопросы, подтверждение и напоминание о коррекции процедуры, советы по оказываемым процедурам).
Требования к соискателю
• Для нас очень важно знание языков русского, чешского B2, английского B2 (не ниже!)
• Профессионализм, коммуникабельность, внимательность, пунктуальность организованность, исполнителность, ответственность, стрессоустойчивость, порядочность, ухоженность, культура общения, коректность в диалоге, знание ПК на уровне пользователя.
• Опыт работы приветствуется
• Грамотная речь и улыбчивость
• Прошу писать людей заинтересованных в работе на долгий период.
Приятное дополнение
• Гибкий рабочий график
• Поддержка на всех этапах работы
• Возможность профессионального карьерного роста (корпоративные обучения и тренинги)
• Уютная студия в центре Праги (пешая доступность от метро)
• Возможна частичная работа из дома
• Дружный молодой коллектив
• Возможность общения с клиентами со всего мира
• Вкусный кофе на рабочем месте
Условия работы
• График работы: - количество часов в день 6/7 часов 4 дня в неделю (в студии) а также ответы на звонки и сообщения в нерабочее время и на выхолных.
• Договор на живносетнский лист
• Оплата: определяется по итогам собеседования ( возможны бонусы за выполнение плана)
• Дата начала работы: по договорённости
Если это про тебя, ты точно нужна нам ждём резюме на почту ann.mukhina@outlook.com
Анна
ann.mukhina@outlook.com