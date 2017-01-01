Эмбриолог в лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий (из числа врачей)

- ведение документации лаборатории ВРТ
- выполнение лабораторных исследований в установленном порядке и объеме
- контроль качества
- знание ключевых параметров лаборатории ВРТ
- высшее образование по специальности «Биология, «Микробиология», «Биохимия» или высшее медицинское образование
- опыт работы от 2-х лет
- уверенный пользователь ПК
- официальное трудоустройство
- социальные гарантии,
- своевременная выплата заработной платы
Анкета будет направлена кандидату после запроса на mail
Vyacheslav Popov
s3009904@gmail.com