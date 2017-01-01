Эмбриолог в лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий (из числа врачей)

- ведение документации лаборатории ВРТ - выполнение лабораторных исследований в установленном порядке и объеме - контроль качества - знание ключевых параметров лаборатории ВРТ

Требования

- высшее образование по специальности «Биология, «Микробиология», «Биохимия» или высшее медицинское образование

- опыт работы от 2-х лет

- уверенный пользователь ПК