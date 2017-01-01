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врач репродуктолог
Praha 1

Эмбриолог в лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий (из числа врачей)

Размещено 22 октября 15:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Гинеколог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

- ведение документации лаборатории ВРТ
- выполнение лабораторных исследований в установленном порядке и объеме
- контроль качества
- знание ключевых параметров лаборатории ВРТ

Требования

- высшее образование по специальности «Биология, «Микробиология», «Биохимия» или высшее медицинское образование
- опыт работы от 2-х лет
- уверенный пользователь ПК

Условия

- официальное трудоустройство
- социальные гарантии,
- своевременная выплата заработной платы

Дополнительная информация

Анкета будет направлена кандидату после запроса на mail

Контакты:

Vyacheslav Popov

s3009904@gmail.com



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