Проектировщик систем пожарной безопасности

Разработка систем автоматического пажаротушения с привязкой к конкретному строительному объекту.

Требования

• ПК на уровне опытного пользователя: Autocad (dwg), Autodesk Rewit, Hydracad, Word, Exel;

• Опыт работы на подобной должности от 2-х лет;

• Опыт работы в команде проектировщиков;

• Владение языками: чешский – начальный уровень, английский – средний, русский – свободный.