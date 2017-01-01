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Проектировщик систем пожарной безопасности

Размещено Вчера 15:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Разработка систем автоматического пажаротушения с привязкой к конкретному строительному объекту.

Требования

• ПК на уровне опытного пользователя: Autocad (dwg), Autodesk Rewit, Hydracad, Word, Exel;
• Опыт работы на подобной должности от 2-х лет;
• Опыт работы в команде проектировщиков;
• Владение языками: чешский – начальный уровень, английский – средний, русский – свободный.

Условия

• официальные трудоустройство в Чешской республике (договор, позволяющий получить рабочую карту);
• оплата 25000 Kč, + премиальные до 5000 Kč;
• начало работы – декабрь 2017;
• место работы – Прага.

Контакты:

Пасниченко Виктор

vp@worktest.cz



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