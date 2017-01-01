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Бухгалтер/ассистент бухгалтера

Размещено Вчера 14:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
LEESORA s.r.o.
Описание

В динамично развивающуюся консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется бухгалтер/ассистент бухгалтера. Мы трудимся на благо наших клиентов с 2007 года и надеемся, что Вы хотите быть в нашей команде. Если Вам нравятся цифры и порядок в них, мы ждем Вас. И главное желание, остальному научим.

Требования

- Опыт работы в бухгалтерии не менее 3 лет.
- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно
- Знание бухгалтерского учета
- Знание основ управленческого учета
- Умение пользоваться законодательной базой
- Аналитический склад ума
- Умение работать в команде
- Пунктуальность
- Ответственность
- Инициативность
- Без вредных привычек

Условия

- дружный коллектив
- полный рабочий день, с 8-00 до 17-00
- возможность карьерного роста
- обучение на курсах повышения квалификации
- новый престижный офис в центре Праги

Дополнительная информация

Обязанности:
- Обработка первичной документации
- Ведение бухгалтерского учета клиентов на уровне принятия решений
- Коммуникация с гос. ведомствами
- Подготовка налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности
- Работа с законодательной базой

Контакты:

Эдуард

info@leesora.eu



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