В динамично развивающуюся консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется бухгалтер/ассистент бухгалтера. Мы трудимся на благо наших клиентов с 2007 года и надеемся, что Вы хотите быть в нашей команде. Если Вам нравятся цифры и порядок в них, мы ждем Вас. И главное желание, остальному научим.
- Опыт работы в бухгалтерии не менее 3 лет.
- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно
- Знание бухгалтерского учета
- Знание основ управленческого учета
- Умение пользоваться законодательной базой
- Аналитический склад ума
- Умение работать в команде
- Пунктуальность
- Ответственность
- Инициативность
- Без вредных привычек
- дружный коллектив
- полный рабочий день, с 8-00 до 17-00
- возможность карьерного роста
- обучение на курсах повышения квалификации
- новый престижный офис в центре Праги
Обязанности:
- Обработка первичной документации
- Ведение бухгалтерского учета клиентов на уровне принятия решений
- Коммуникация с гос. ведомствами
- Подготовка налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности
- Работа с законодательной базой
Эдуард
info@leesora.eu