Описание

В динамично развивающуюся консалтинговую компанию LEESORA s.r.o., требуется бухгалтер/ассистент бухгалтера. Мы трудимся на благо наших клиентов с 2007 года и надеемся, что Вы хотите быть в нашей команде. Если Вам нравятся цифры и порядок в них, мы ждем Вас. И главное желание, остальному научим.