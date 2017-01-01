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Бесплатные вакансии электромонтажника

Размещено Сегодня 10:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Donbas EU
Описание

СРОЧНО. БЕСПЛАТНАЯ ВАКАНСИЯ(за вакансию не платите). Нужны опытные Электромонтажники для работы в Чехии на различных строительных объектах. Заезды с Украины и Польши .Также трудоустраиваем безработных электромонтажников в Чехии. Стаж работы не менее трех лет. Умение читать рабочие строительные чертежи . Достойная почасовая оплата от 130 крон за час . Авансы выплачиваем еженедельно . Можно работать по паспортам ЕС или по чешским рабочим визам. Можно работать по польским рабочим визам . По польским визам мы вас легализуем . Расселяем в общежитии по приезду.Бронируем проезд до Праги на чешский регулярный автобус с любого города Украины. Встречаем в Праге на Флоренс . Обращайтесь : +380967297992, по тел. и вайбер: +380995514798, Skype:alexander33606

Контакты:

Alexander

azemancz@gmail.com

+380995514798



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