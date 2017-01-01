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Маркетолог

Размещено Сегодня 09:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
GARTAL
Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию маркетолога.

Обязанности:
- Подготовка, создание и координация маркетинговых проектов в сфере недвижимости,
- Создание текстов и презентаций (для печати и на веб),
- Коммуникация с рекламными и графическими агенствами и т.д.,
- Коммуникация с партнерами в Чешской республике и за рубежом,
- Активное участие в презентационных мероприятиях организации (ярмарки, выставки).

Требования:
- Хорошее знание чешского языка,
- Знание английского языка на коммуникативном уровне – преимуществом,
- Отличные коммуникативные, координационные и организационные навыки,
- Продвинутый пользователь ПК (MS Office (Excel, Word и т.д.)),
- Гибкость, креативность, трудолюбие, надежность, способность работать в команде и самостоятельно,
- Стрессоустойчивость,
- Опыт работы в области маркетинга – обязательно.

Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,
- содержательные, креативные и интересные задачи, способные раскрыть потенциал каждого сотрудника,
- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,
- график работы – ПН-ПТ с 9:00 – 18:00,
- достойные условия труда,
- перспективы карьерного роста,
- прием на работу возможен сразу или по договоренности.

Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz

Контакты:

GARTAL

hr@gartal.cz



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