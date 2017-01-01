Маркетолог

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию маркетолога.
Обязанности:
- Подготовка, создание и координация маркетинговых проектов в сфере недвижимости,
- Создание текстов и презентаций (для печати и на веб),
- Коммуникация с рекламными и графическими агенствами и т.д.,
- Коммуникация с партнерами в Чешской республике и за рубежом,
- Активное участие в презентационных мероприятиях организации (ярмарки, выставки).
Требования:
- Хорошее знание чешского языка,
- Знание английского языка на коммуникативном уровне – преимуществом,
- Отличные коммуникативные, координационные и организационные навыки,
- Продвинутый пользователь ПК (MS Office (Excel, Word и т.д.)),
- Гибкость, креативность, трудолюбие, надежность, способность работать в команде и самостоятельно,
- Стрессоустойчивость,
- Опыт работы в области маркетинга – обязательно.
Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,
- содержательные, креативные и интересные задачи, способные раскрыть потенциал каждого сотрудника,
- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,
- график работы – ПН-ПТ с 9:00 – 18:00,
- достойные условия труда,
- перспективы карьерного роста,
- прием на работу возможен сразу или по договоренности.
Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz
GARTAL
hr@gartal.cz