Маркетолог

Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию маркетолога.

Обязанности:

- Подготовка, создание и координация маркетинговых проектов в сфере недвижимости,

- Создание текстов и презентаций (для печати и на веб),

- Коммуникация с рекламными и графическими агенствами и т.д.,

- Коммуникация с партнерами в Чешской республике и за рубежом,

- Активное участие в презентационных мероприятиях организации (ярмарки, выставки).

Требования:

- Хорошее знание чешского языка,

- Знание английского языка на коммуникативном уровне – преимуществом,

- Отличные коммуникативные, координационные и организационные навыки,

- Продвинутый пользователь ПК (MS Office (Excel, Word и т.д.)),

- Гибкость, креативность, трудолюбие, надежность, способность работать в команде и самостоятельно,

- Стрессоустойчивость,

- Опыт работы в области маркетинга – обязательно.

Мы предлагаем:

- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,

- содержательные, креативные и интересные задачи, способные раскрыть потенциал каждого сотрудника,

- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,

- график работы – ПН-ПТ с 9:00 – 18:00,

- достойные условия труда,

- перспективы карьерного роста,

- прием на работу возможен сразу или по договоренности.

Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz