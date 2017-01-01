Работа столяром, помощник столяра в Чехии, 15 км од Праги, Říčany

Описание

Требуется на производство детской мебели столяр или помощник столяра в небольшую столярку в окрестности Праги. Ищем столяра, который действительно имеет опыт работы или способность быстро учиться. Обязанности: Изготовление столярных изделий (детской мебели). Дневные смены, при желании есть возможность работы и по выходным. З-та 130 крон. При необходимости - можем предложить проживание. Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408