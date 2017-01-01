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Работа столяром, помощник столяра в Чехии, 15 км од Праги, Říčany

Размещено Сегодня 11:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сборщик мебели
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
130 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Требуется на производство детской мебели столяр или помощник столяра в небольшую столярку в окрестности Праги. Ищем столяра, который действительно имеет опыт работы или способность быстро учиться. Обязанности: Изготовление столярных изделий (детской мебели). Дневные смены, при желании есть возможность работы и по выходным. З-та 130 крон. При необходимости - можем предложить проживание. Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

TANYA

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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