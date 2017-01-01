Relationship Manager (CZ, EN, RU) для работы с высокодоходным сегментом клиентов в банке

Sberbank CZ ищет человека, в идеале имеющего опыт работы в банке, для работы в отличной команде в одном из лучших филиалов в Чехии.
От Вас:
- высокие коммуникативные навыки,
- опыт работы в финансовой сфере,
- знание и свободное владение русским (С1 и выше), чешским (С1 и выше), английским (В2 и выше),
- желание расти и развиваться,
- клиентоориентированность,
- желание и умение работать в команде,
- нацеленность на результат.
От нас:
- отличные условия работы,
- достойную оплату труда,
- карьерный рост,
- обучение,
- фирменные бенефиты (талоны на питание, доп. отпуск и т.д.),
- современный офис в центре Праги.
Klára Pulchartová
pulchartova.klara@sberbankcz.cz