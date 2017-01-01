Relationship Manager (CZ, EN, RU) для работы с высокодоходным сегментом клиентов в банке

Тип занятости Полный день Профессия Консультант по банковским продуктам, Финансовый консультант Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания Sberbankc CZ, a.s.

Описание Sberbank CZ ищет человека, в идеале имеющего опыт работы в банке, для работы в отличной команде в одном из лучших филиалов в Чехии.

Требования От Вас:

- высокие коммуникативные навыки,

- опыт работы в финансовой сфере,

- знание и свободное владение русским (С1 и выше), чешским (С1 и выше), английским (В2 и выше),

- желание расти и развиваться,

- клиентоориентированность,

- желание и умение работать в команде,

- нацеленность на результат.