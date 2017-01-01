МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Уже 25 лет наш салон создает прекрасное в этом мире, преображает людей, даря им улыбки и отличное настроение.

Мы ищем мастера, который: Умеет делать все вышеперечисленное и любит свою работу Имеет опыт работы (минимум полгода) Располагает собственными материалами Имеет Živnostenský list Желает работать и развивать свое мастерство Честный, ответственный, клиентоориентированный

Условия

Мы обещаем:

Помощь в нарабатывании клиентской базы

Гибкий график работы

Поддержка в обучении и повышении квалификации мастеров за счет салона

Отдельный кабинет для педикюра

Комфортные условия, салон очень светлый, находится в отличном месте с хорошей транспортной доступностью (3 минуты пешком до метро IP Pavlova и 5 минут - до Namesti Miru)

Корпоративные мероприятия

Бонусы для наших сотрудников

Чай, кофе, вкусненькие печеньки

Уважительное отношение к сотрудникам

Дружелюбный коллектив

В чем заключается работа:

Качественное выполнение всех видов маникюра с различными видами дизайна

Классический и комбинированный педикюр

Наращивание ногтей