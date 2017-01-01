МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Пражский салон красоты SEVILLA ищет МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА.
Уже 25 лет наш салон создает прекрасное в этом мире, преображает людей, даря им улыбки и отличное настроение.
Мы ищем мастера, который:
Умеет делать все вышеперечисленное и любит свою работу
Имеет опыт работы (минимум полгода)
Располагает собственными материалами
Имеет Živnostenský list
Желает работать и развивать свое мастерство
Честный, ответственный, клиентоориентированный
Мы обещаем:
Помощь в нарабатывании клиентской базы
Гибкий график работы
Поддержка в обучении и повышении квалификации мастеров за счет салона
Отдельный кабинет для педикюра
Комфортные условия, салон очень светлый, находится в отличном месте с хорошей транспортной доступностью (3 минуты пешком до метро IP Pavlova и 5 минут - до Namesti Miru)
Корпоративные мероприятия
Бонусы для наших сотрудников
Чай, кофе, вкусненькие печеньки
Уважительное отношение к сотрудникам
Дружелюбный коллектив
В чем заключается работа:
Качественное выполнение всех видов маникюра с различными видами дизайна
Классический и комбинированный педикюр
Наращивание ногтей
Отправляй свое резюме на salonsevilla@seznam.cz или звони на 774 892 150 и, возможно, уже завтра ты присоединишься к команде людей, раскрашивающих каждый день яркими красками.
Наталья Панкратова
salonsevilla@seznam.cz
774 892 150