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Разнорабочий

Размещено Вчера 13:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Закройщик(ца)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Предлагаем официальную работу в Чехии, широкий выбор вакансий в разных городах Чехии.
Проживание предоставляется бесплатно.
Зарплаты 75-130 крон \ ч, в зависимости от вакансии,

Сферы предлагаем вакансий:
-строительство
-швеи
-разнорабочие
-работа на прачечных
-работа в пекарнях
-работа на заводах
-работа на складах
и т.д.
Помогаем с получением рабочей визы в Чехию с перспективой подачи документов на рабочую карту Чехии.
Звоните/пишите за подробной информацией по поводу вакансий и по визовым вопросам:
по viber: +420 727 842 055
по skype: maria.workintense
по e-mail: m.palinchak@workintense.cz

Контакты:

Europa Workintense

m.palinchak@workintense.cz

+420 727 842 055



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