Описание

Работник на пивзаводе. Работа вблизи Праги, Velke Popovice

Примем работника на производстве - пикера. Средняя з / п 25 000 крон. Авансы. Обеспечиваем жильем. Помощь в получении рабочих виз и разрешений на работу. Работа с электрическим возиком,раскладка товара в установленные зоны

заработная плата работника склада — пикера 105 крон ,жильем обеспечиваем недалеко от места работы (10 мин. пешком) , в случае, если у работника уже есть жилье, доплачиваем 15 крон / час, авансы.

График работы: 1-сменный рабочий график, Пн-Сб , ночные смены (18: 00-6: 00) Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408