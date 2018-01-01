Складовщик в русскоязычную компанию

Обязанности:
* Сбор и консолидация груза,
* Контроль остатков на складе,
* Организация учета и хранения ТМЦ на складе,
* Прием товаров,
* Обработка груза - приход/расход (сканировка),
* Пользователь ПК,
* Внимательность, оперативность, обучаемость,
* Желательно рекомендации с предыдущих мест работы
* Долгосрочная виза одной из стран Евросоюза
* Официальное трудоустройство приветствуется,
* Своевременная заработная плата (оклад 110 kc/час+премии),
* Ввод в должность (обучение специфике и наставничество на начальном этапе),
* Поощрения за внедрение собственных идей по повышению эффективности своих процессов,
* Графики работы: пн-пт. 8.30 - 17.30
Евгений
el@azhna.com
+420774377775