Складовщик в русскоязычную компанию

Тип занятости Полный день Профессия Рабочий склада Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 110 CZK Компания Ажна

Описание Обязанности:

* Сбор и консолидация груза,

* Контроль остатков на складе,

* Организация учета и хранения ТМЦ на складе,

* Прием товаров,

* Обработка груза - приход/расход (сканировка),

Требования * Пользователь ПК,

* Внимательность, оперативность, обучаемость,

* Желательно рекомендации с предыдущих мест работы

* Долгосрочная виза одной из стран Евросоюза