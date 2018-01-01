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Складовщик в русскоязычную компанию

Размещено 02 января 09:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
110 CZK
Компания
Ажна
Описание

Обязанности:
* Сбор и консолидация груза,
* Контроль остатков на складе,
* Организация учета и хранения ТМЦ на складе,
* Прием товаров,
* Обработка груза - приход/расход (сканировка),

Требования

* Пользователь ПК,
* Внимательность, оперативность, обучаемость,
* Желательно рекомендации с предыдущих мест работы
* Долгосрочная виза одной из стран Евросоюза

Условия

* Официальное трудоустройство приветствуется,
* Своевременная заработная плата (оклад 110 kc/час+премии),
* Ввод в должность (обучение специфике и наставничество на начальном этапе),
* Поощрения за внедрение собственных идей по повышению эффективности своих процессов,
* Графики работы: пн-пт. 8.30 - 17.30

Контакты:

Евгений

el@azhna.com

+420774377775



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