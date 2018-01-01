Компания "Home Real Estate" занимается продажей, арендой и управлением недвижимости в Праге с 2013 года. Наше портфолио включает в себя 32 лучшие резиденции Праги, 44 девелоперских проекта и более чем 90 квартир под управлением.
• свободное владение английским языком
• умение работать на компьютере (Word, Excel, TXT)
• умение кропотливо работать (проверять договора, тексты)
• чешский (общение с органами, кадастр, юристы и т.д.)
• командная работа (работа с продажниками, клиентами, юристами в одной команде)
• быстро учиться и быстро делать (очень важна скорость)
• личностные качества (уравновешенность, организованность, стрессоустойчивость, ответственность, исполнительность.)
Что мы обещаем:
• Средняя заработная плата 30 000 Кč (фикс + % оплата)
• Четкие должностные инструкции, отлаженная корпоративная этика
• Корпоративное обучение
• Интересная работа
• Удобное рабочее место в просторном светлом офисе на Виноградах в молодом коллективе стремительно развивающейся компании
• Понятная мотивация
• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение
• Возможность карьерного роста
• Дружелюбный коллектив
Оплата:
- Стажировка (3 дня не оплачиваемая)
- Исп. срок (1 месяц оплачиваемый) – фикс 15 000 + 2,5% от продаж
- Работа – 20 000 + 2.5% от продаж
- Оформление – (živnostenský list/obchodní smlouva или dohodaoprovedení práce)
Резюме, мотивационное письмо и ссылку на Ваш профиль в соц. сетях отправлять на alena.kekukh@seznam.cz hr@homerealestate.cz , в теме письма укажите "Ассистент менеджера отдела продажи"
Алёна Кекух
alena.kekukh@seznam.cz и hr@homerealestate.cz