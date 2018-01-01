АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖИ

Компания "Home Real Estate" занимается продажей, арендой и управлением недвижимости в Праге с 2013 года. Наше портфолио включает в себя 32 лучшие резиденции Праги, 44 девелоперских проекта и более чем 90 квартир под управлением.

• свободное владение английским языком • умение работать на компьютере (Word, Excel, TXT) • умение кропотливо работать (проверять договора, тексты) • чешский (общение с органами, кадастр, юристы и т.д.) • командная работа (работа с продажниками, клиентами, юристами в одной команде) • быстро учиться и быстро делать (очень важна скорость) • личностные качества (уравновешенность, организованность, стрессоустойчивость, ответственность, исполнительность.)

Условия

Что мы обещаем:

• Средняя заработная плата 30 000 Кč (фикс + % оплата)

• Четкие должностные инструкции, отлаженная корпоративная этика

• Корпоративное обучение

• Интересная работа

• Удобное рабочее место в просторном светлом офисе на Виноградах в молодом коллективе стремительно развивающейся компании

• Понятная мотивация

• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение

• Возможность карьерного роста

• Дружелюбный коллектив

Оплата:

- Стажировка (3 дня не оплачиваемая)

- Исп. срок (1 месяц оплачиваемый) – фикс 15 000 + 2,5% от продаж

- Работа – 20 000 + 2.5% от продаж

- Оформление – (živnostenský list/obchodní smlouva или dohodaoprovedení práce)