Брокер (финансовый и фондовый рынок)

Торгово аналитическая компания FGMarkets.com & FG Akademia s.r.o. предоставляет услуги клиентам по всему миру на финансовом-фондовом рынке. Мы ищем людей на вакансию БРОКЕРА.
- Свободное владение русским языком.
- Коммуникабельность
- Умение работать с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Целенаправленная работа на клиента
- Ответственный подход к работе
- Респектабельный внешний вид
- Охота учиться и прогрессировать в новых направлениях
- Ведение и общение с действующими клиентами
- Ведение формальной электронной переписки
- Деловое общение посредством мобильной связи
- Работа с базой данных, составление личной базы клиентов
- Сотрудничество с финансовыми аналитиками
- Личные встречи с клиентами
- Комплексное обучение (бесплатное)
- Взаимосвязь с отделом маркетинга
- Служебный ПК, служебный мобильный телефон
- Адекватный график работы понедельник – пятница с 9:00 до 18:00
- Повышение профессиональных знаний – быстрый карьерный рост
- Фиксированная зарплата + % от закрытых депозитов
- Корпоративные мероприятия
- Не нужно инвестировать личные средства !
Ститман Борис
job.fgacademy@gmail.com
+420777639134