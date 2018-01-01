Бухгалтер по зарплатам

Бухгалтерская компания, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет, в настоящее время ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтера.
- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством!
- Опыт работы Бухгалтером минимум 2 года
- Начисление заработных плат
- Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета
- Начисление заработных плат
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов
- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;
- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета
- Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги
В случаи заинтересованности присылайте свое резюме на электронный адрес info@slt.cz
Yana Lyubova
info@slt.cz
775790700