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LEESORA s.r.o.
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Бухгалтер по зарплатам

Размещено Сегодня 14:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

Бухгалтерская компания, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет, в настоящее время ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтера.

Требования

- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством!
- Опыт работы Бухгалтером минимум 2 года
- Начисление заработных плат
- Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета
- Начисление заработных плат
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов
- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;
- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета

Условия

- Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги

Дополнительная информация

В случаи заинтересованности присылайте свое резюме на электронный адрес info@slt.cz

Контакты:

Yana Lyubova

info@slt.cz

775790700



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