Бухгалтер по зарплатам

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Бухгалтерская компания, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет, в настоящее время ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтера.

Требования - Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше

- Умение работать в программе Money S большое преимущество

- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством!

- Опыт работы Бухгалтером минимум 2 года

- Начисление заработных плат

- Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета

- Начисление заработных плат

- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов

- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;

- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета

Условия - Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода

- Возможность профессионального и карьерного роста

- Оплата отпуска, больничного листа

- Предоставление рабочего телефона

- Дружный коллектив

- Комфортабельный офис в центре Праги