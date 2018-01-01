Учитель чешского языка

Ищем самого классного и энергичного учителя чешского языка в языковую школу Ahoj!Student!
Основные требования:
— Высшее педагогическое/лингвистическое образование
— Знание чешского языка
— Знание русского языка
— Умение в сжатые сроки «разговорить» студентов, способствовать преодолению у студентов языкового барьера
— Энергичная подача материала
— Доброжелательность, приветливость, умение работать с людьми
Отправляйте ваше CV на e-mail: info@ahojstudent.com
Комфортный офис в районе Прага - 3,
Работа со студентами,
Креативная атмосфера.
Екатерина Зверева
info@ahojstudent.com