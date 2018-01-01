Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 2 °C
Подобные вакансии
Менеджер по продажам
Bohemian school
Praha 1

Учитель чешского языка

Размещено 24 января 15:21
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Школьный учитель, Преподаватель, Лектор/Инструрктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Центр стажировок Ahoj!Student
Описание

Ищем самого классного и энергичного учителя чешского языка в языковую школу Ahoj!Student!

Требования

Основные требования:
— Высшее педагогическое/лингвистическое образование
— Знание чешского языка
— Знание русского языка
— Умение в сжатые сроки «разговорить» студентов, способствовать преодолению у студентов языкового барьера
— Энергичная подача материала
— Доброжелательность, приветливость, умение работать с людьми
Отправляйте ваше CV на e-mail: info@ahojstudent.com

Условия

Комфортный офис в районе Прага - 3,
Работа со студентами,
Креативная атмосфера.

Контакты:

Екатерина Зверева

info@ahojstudent.com



Мобильная версия