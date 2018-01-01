Учитель чешского языка

Ищем самого классного и энергичного учителя чешского языка в языковую школу Ahoj!Student!

Требования

Основные требования:

— Высшее педагогическое/лингвистическое образование

— Знание чешского языка

— Знание русского языка

— Умение в сжатые сроки «разговорить» студентов, способствовать преодолению у студентов языкового барьера

— Энергичная подача материала

— Доброжелательность, приветливость, умение работать с людьми

Отправляйте ваше CV на e-mail: info@ahojstudent.com