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Требуется работник центра по обслуживанию клиентов

Размещено Вчера 12:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
не указана
Описание

В телекоммуникационную компанию требуется административный работник на полный рабочий день. Должностные обязанности:
- Работа с корпоративными и потенциальными клиентами компании
- Оформление и заключение договоров
- Деловая переписка

Требования

Требования:
- Умение вести деловую переписку
- Уверенный пользователь ПК
- Знание русского и чешского языка
- Коммуникабельность, ответственность и пунктуальность
- Опыт работы по обслуживанию клиентов
- Знание Excel, Word на высоком уровне
- Živnostěnský list или s.r.o
Резюме присылайте по адресу care@mobitel.cz

Условия

Мы предлагаем:
- Фиксированная заработная плата + бонусы
- График работы с пн -пт 8:30–17:30
- Оплачиваемый отпуск

Контакты:

Zhiryakova Anastasia

naska_1@icloud.com



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