Требуется работник центра по обслуживанию клиентов

В телекоммуникационную компанию требуется административный работник на полный рабочий день. Должностные обязанности:
- Работа с корпоративными и потенциальными клиентами компании
- Оформление и заключение договоров
- Деловая переписка
Требования:
- Умение вести деловую переписку
- Уверенный пользователь ПК
- Знание русского и чешского языка
- Коммуникабельность, ответственность и пунктуальность
- Опыт работы по обслуживанию клиентов
- Знание Excel, Word на высоком уровне
- Živnostěnský list или s.r.o
Резюме присылайте по адресу care@mobitel.cz
Мы предлагаем:
- Фиксированная заработная плата + бонусы
- График работы с пн -пт 8:30–17:30
- Оплачиваемый отпуск
Zhiryakova Anastasia
naska_1@icloud.com