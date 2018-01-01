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Пивзавод STAROPRAMEN, Острава. Примем водителя погрузчика 3,5 т

Размещено Сегодня 14:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Рабочий склада, Грузчик
Регион
Moravskoslezský kraj
Город
Ostrava
Заработная плата
90 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Пивзавод STAROPRAMEN, Острава. Примем водителя погрузчика 3,5 т. Жильем обеспечиваем, з-та от 90 – 100 крон на час. Необходим опыт работы на данной позиции,дневные смены от 6:00 - 18:00 часов, 10-12 часов, можность работать сверхурочно и в выходные дни. Вакансия только для граждан евросоюза,трывалый,преходный побыт(с польскими не беспокоить). Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии,Словакии). Обращайтесь.
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Tanya

t.virag@workintense.cz

+420702087408



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