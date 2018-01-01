СВАРЩИКИ MIG / MAG (CO2)

Завод по изготовлению крупных деталей сельско-хозяйственной техники и металлических конструкций различной сложности.
— знание технической документации
— опыт работы не менее 3 лет
— возраст до 55 лет
— ответственное отношение к работе
— Официальное оформление, полноценный официальный контракт
— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии
— З/п от 3,5 до 5,5 евро/час (зависит от квалификации)
— От 1000 евро/месяц, оплата на банковскую карточку
— Около 250-290 часов в месяц
— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
— Поддержка и адаптация на новом месте
Natalia
recruiting@4lide.eu
+420 775 405 242