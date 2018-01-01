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СВАРЩИКИ MIG / MAG (CO2)

Размещено Вчера 10:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
не указана
Компания
s.r.o.4lde
Описание

Завод по изготовлению крупных деталей сельско-хозяйственной техники и металлических конструкций различной сложности.

Требования

— знание технической документации
— опыт работы не менее 3 лет
— возраст до 55 лет
— ответственное отношение к работе

Условия

— Официальное оформление, полноценный официальный контракт
— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии
— З/п от 3,5 до 5,5 евро/час (зависит от квалификации)
— От 1000 евро/месяц, оплата на банковскую карточку
— Около 250-290 часов в месяц
— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате
— Поддержка и адаптация на новом месте

Контакты:

Natalia

recruiting@4lide.eu

+420 775 405 242



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