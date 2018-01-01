СВАРЩИКИ MIG / MAG (CO2)

— знание технической документации — опыт работы не менее 3 лет — возраст до 55 лет — ответственное отношение к работе

Условия

— Официальное оформление, полноценный официальный контракт

— Оплачиваемая страховка и все соц. гарантии

— З/п от 3,5 до 5,5 евро/час (зависит от квалификации)

— От 1000 евро/месяц, оплата на банковскую карточку

— Около 250-290 часов в месяц

— Предоставляется бесплатное жилье, по 2-3 человека в комнате

— Поддержка и адаптация на новом месте