Работа для девушек

Описание

Tiptop Studio Prague предлагает работу девушкам от 18 лет в видео чатах.

Оплата:

-Базовая модель от 200кч/час

-Продвинутая модель от 400кч/час

-Профессиональная модель от 600кч/час

-Топ модель от 800кч/час

Возможность работать во флирт категории, или категории с шоу.

Мы предоставляем:

-Лучшее обучение ( опыт работы с моделями более 10 лет )

-Профессиональные фотосессии

-Гибкий график

- Комфортные оборудованные комнаты

От вас требуется базовый английский и ухоженный внешний вид.

По всем вопросам обращаетесь в личные сообщения .