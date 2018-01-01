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Требуется работники на производство, KWD Bohemia. Dobrovice. Млада Болеслав.

Размещено Сегодня 11:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Грузчик
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
130 CZK
Описание

Требуется работники на производство, KWD Bohemia. Dobrovice.Млада Болеслав. Зарплата от 130 крон на час (минус проживание), 10-12 часов в случае необходимости – жилье предоставляем. Работа заключается в сборе автодеталей по штрих кодам в ящики.Требования: хорошее физическое состояние, хорошее зрение,базовое знание чешского. Работа только для граждан ЕС, ПМЖ( трывалый побыт). Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты.
тел.:( viber: ) +420 702 087 408, robota-chehia.com

Контакты:

Tanya

t.virag@workintense.cz



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