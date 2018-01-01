Описание

Требуется работники на производство, KWD Bohemia. Dobrovice.Млада Болеслав. Зарплата от 130 крон на час (минус проживание), 10-12 часов в случае необходимости – жилье предоставляем. Работа заключается в сборе автодеталей по штрих кодам в ящики.Требования: хорошее физическое состояние, хорошее зрение,базовое знание чешского. Работа только для граждан ЕС, ПМЖ( трывалый побыт). Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты.

тел.:( viber: ) +420 702 087 408, robota-chehia.com