Специалист по работе с недвижимостью

На постоянную работу в офис в самом центре Праги требуется специалист по работе с инвестициями и недвижимостью. Приглашаем коммуникабельных и целеустремленных, желающих учится и развиваться сотрудников присоединиться к коллективу успешных профессионалов в сфере продажи, покупки и аренды недвижимости.
Желателен опыт работы в сфере недвижимости с навыками анализа рынка и оценки объектов недвижимости, организации оформления сделок и ведения базы клиентов. Грамотная устная и письменная речь (чешский и русский язык).
Высокая заработная плата плюс бонусы, офис в центре Праги, дружный коллектив.
Присылайте резюме с фото на info@zontcentrum.cz, контактный тел. +420 606 042 042
Арина
info@zontcentrum.cz
+420606042042