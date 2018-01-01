Специалист по работе с недвижимостью

Описание

На постоянную работу в офис в самом центре Праги требуется специалист по работе с инвестициями и недвижимостью. Приглашаем коммуникабельных и целеустремленных, желающих учится и развиваться сотрудников присоединиться к коллективу успешных профессионалов в сфере продажи, покупки и аренды недвижимости.