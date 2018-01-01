Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Подобные вакансии
Маклер по недвижимости.
Praha 1
Риелтор
Lekvi group
Praha 1
Маклер по недвижимости
FM10 ZONTCENTRUM
Praha 1
Управляющий компанией
FM10 ZONTCENTRUM
Praha 1
Начальник отдела продаж
FM10 ZONTCENTRUM
Praha 1

Специалист по работе с недвижимостью

Размещено 30 апреля 17:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 Zont Centrum
Описание

На постоянную работу в офис в самом центре Праги требуется специалист по работе с инвестициями и недвижимостью. Приглашаем коммуникабельных и целеустремленных, желающих учится и развиваться сотрудников присоединиться к коллективу успешных профессионалов в сфере продажи, покупки и аренды недвижимости.

Требования

Желателен опыт работы в сфере недвижимости с навыками анализа рынка и оценки объектов недвижимости, организации оформления сделок и ведения базы клиентов. Грамотная устная и письменная речь (чешский и русский язык).

Условия

Высокая заработная плата плюс бонусы, офис в центре Праги, дружный коллектив.

Дополнительная информация

Присылайте резюме с фото на info@zontcentrum.cz, контактный тел. +420 606 042 042

Контакты:

Арина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



Мобильная версия