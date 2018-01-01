Описание

Требуются люди на холодные склады Tesco (2°C до 12°C) в 30 км от города Прага. Задача заключается в пикировке товара для последующей поставки в розничные сети. Зарплата от выработки. Один коробок чего либо 0,70 крон.З-та от 18 000 - 35 000 (800 -1500 дол)в зависимости от желания,умения работать,12 часовой рабочий график. Бесплатное проживание в общежитии.Бесплатная развозка. Рабочая форма выдается. Возможна визовая поддержка и получение официального статуса в Чехии. Срочно !!! Бесплатная вакансия

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

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