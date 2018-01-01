Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Подобные вакансии
Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 28 000 крон
workprace
Praha-východ
Водитель автопогрузчика
Praha 1
Набираем сотрудников на склад в Праге Зличин
Praha 9
Набираем сотрудников на склад в Праге Зличин
Praha 5
Разнорабочий на завод
Workintense
Praha-západ

Требуются люди на холодные склады Tesco (2°C до 12°C) в 30 км от города Прага.

Размещено 01 мая 09:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-východ
Заработная плата
18 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Требуются люди на холодные склады Tesco (2°C до 12°C) в 30 км от города Прага. Задача заключается в пикировке товара для последующей поставки в розничные сети. Зарплата от выработки. Один коробок чего либо 0,70 крон.З-та от 18 000 - 35 000 (800 -1500 дол)в зависимости от желания,умения работать,12 часовой рабочий график. Бесплатное проживание в общежитии.Бесплатная развозка. Рабочая форма выдается. Возможна визовая поддержка и получение официального статуса в Чехии. Срочно !!! Бесплатная вакансия
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
robota-czechia.com

Контакты:

Tanya

t.virag@workintense.cz

+420702087408



Мобильная версия