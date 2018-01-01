СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ (ТЕЛЕМАРКЕТИНГ)

В идеале мы хотели бы сотрудничать с кандидатами, имеющими предыдущий опыт работы в области телемаркетинга и продаж, но если у Вас не было опыта в данном направлении и Вы считаете себя целеустремленным кандидатом, и готовы раскрыть все свои умения и навыки, осваивать новые горизонты и знания, чтобы стать успешными специалистом по продажам, мы готовы научить Вас всему необходимому.
Если вы хотите присоединиться к молодой, яркой и динамичной команде, работающей над нашими мероприятиями, работать в команде над успехом каждого мероприятия, получать ценное вознаграждение за успехи, удовольствие от общего корпоративного духа и поддержки, то команда MSB Events ожидает услышать о вас как можно скорее!
Пришлите нам резюме на русском языке и сопроводительный e-mail, и мы отзовемся в ближайшее время!
Вы получите:
- Базовая заработная плата и отличный открытый потенциал для бонусов
- Обучение и содействие
- Личное развитие и возможности карьерного роста
- Отличный коллектив и интересная рабочая атмосфера
Что MSB Events желает видеть в кандидатах:
- Легальное пребывание в ЧР
- Родной или свободный русский язык
- Грамотная речь
- Желателен, но не обязателен опыт в переговорах и продажах
- Мотивация и стремление к успеху
- Возможность построения прочных отношений с клиентами
- Высокий уровень самомотивации‚ нестандартное мышление
- Умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
- Хорошие коммуникативные навыки
Ольга Росс
job@msbevent.com
773242319