СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ (ТЕЛЕМАРКЕТИНГ)

Описание

В идеале мы хотели бы сотрудничать с кандидатами, имеющими предыдущий опыт работы в области телемаркетинга и продаж, но если у Вас не было опыта в данном направлении и Вы считаете себя целеустремленным кандидатом, и готовы раскрыть все свои умения и навыки, осваивать новые горизонты и знания, чтобы стать успешными специалистом по продажам, мы готовы научить Вас всему необходимому.

Если вы хотите присоединиться к молодой, яркой и динамичной команде, работающей над нашими мероприятиями, работать в команде над успехом каждого мероприятия, получать ценное вознаграждение за успехи, удовольствие от общего корпоративного духа и поддержки, то команда MSB Events ожидает услышать о вас как можно скорее!

Пришлите нам резюме на русском языке и сопроводительный e-mail, и мы отзовемся в ближайшее время!