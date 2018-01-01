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Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 25 000 -50 000 крон

Размещено Вчера 21:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада, Менеджер по логистике
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-východ
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 25 000 -50 000 крон
В Брандис над Лабем, 10 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с электроникой нужны мужчины,дневные, ночные смены,8-12часов,за выходные и ночные доплата 10%,зарплата от 110-150 крон на час,все официально, з-та от 25 000. Начальное знание чешского.Вакансия подходит для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,польськие,биометрика не беспокоить)10 минут.Стабильная и долгосрочная работа.Компания Health Galaxy
Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tana Kiralova

Workprace@centrum.cz



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