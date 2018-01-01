Описание

Контролёр-рабочий на склад с электроникой.З-та от 25 000 -50 000 крон

В Брандис над Лабем, 10 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с электроникой нужны мужчины,дневные, ночные смены,8-12часов,за выходные и ночные доплата 10%,зарплата от 110-150 крон на час,все официально, з-та от 25 000. Начальное знание чешского.Вакансия подходит для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,польськие,биометрика не беспокоить)10 минут.Стабильная и долгосрочная работа.Компания Health Galaxy

Workprace@centrum.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999