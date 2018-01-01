Требуются работники на автозавод Шкода в Млада Болеславе.

Описание

Tребуется работники (мужчины и женщины) на автозавод Шкода в Млада Болеславе. Работа заключается в комплектации и сборке автодеталей, сидений автомобилей, контролe качества продукции.

Зарплата около 30.000 кр /мес (115 крон в час), работа по 8-12 часов, один выходной в неделю (если нужно — выходной предоставим).

Pаботодатель оплачивает соц.пакет а также жилье на квартирах или в частных домах (по 2 человека в комнате)