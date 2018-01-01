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Требуются работники на автозавод Шкода в Млада Болеславе.

Размещено 15 мая 14:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Экспедитор, Автомеханик, Рабочий склада
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Aвтозавод Шкода
Описание

Tребуется работники (мужчины и женщины) на автозавод Шкода в Млада Болеславе. Работа заключается в комплектации и сборке автодеталей, сидений автомобилей, контролe качества продукции.
Зарплата около 30.000 кр /мес (115 крон в час), работа по 8-12 часов, один выходной в неделю (если нужно — выходной предоставим).
Pаботодатель оплачивает соц.пакет а также жилье на квартирах или в частных домах (по 2 человека в комнате)

Требования

Принимаем кандидатов с паспортом ЕС, ПМЖ (trvaly pobyt) и видом на жительство (dlouhodobý pobyt).
Помогаем с продлением рабочей визы и открытием трудовой карты.

Контакты:

Gulja M.

prace.skoda@seznam.cz

774170917



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