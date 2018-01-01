Вакансия на Web Программиста

Описание

Цель работы:

- Поддержка, наполнение и доработка существующих сайтов.

- Поддержка компьютеров на базе OS Windows, поддержка орг. техники.

- SEO оптимизация сайта

Требования:

- Продвинутое знание CMS Wordpress. Умение самому сверстать тему или написать простенький плагин.

- Знания: html, js, jqeury, sass, bootstrap, bower, photoshop, gulp (или аналогов) Понимание php и sql.

- Понимание, как работает visual composer и revolution slider.

- Знания: PHP, HTML, базы данных SQL.

Условия:

- работа на полную ставку

- работа в офисе

- место нахождение офиса: Прага

Предлагаем:

- работа в молодом коллективе

- соответствующий оклад

- возможность ненормированного графика работы

Резюме (с фото) отправлять на эл. почту : msmpraha@seznam.cz