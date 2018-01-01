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Продавец в сувенирный магазин на Праге 1

Размещено 05 июля 16:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Viola
Описание

Ищем коллегу в нашу команду в эксклюзивный магазин сувениров в центре Праги.

Работа заключается в ассистировании клиентов, контроле товаров и работе на кассе.
Требования:
• Коммуникабельный человек
• Английский язык
Мы предлагаем
• Работа в стабильной компании
• Возможность работать с договором
• Приятная и надежная команда
• Гибкое расписание
• Карьерное продвижение с повышением зарплаты
Вознаграждение:
• от 100 кр/ч
• Повышение зарплаты после трех месяцев работы и регулярные бонусы
Место работы
Прага 1 -
Если вас заинтересовало это предложение, присылайте свое резюме на почту souvenirjob@seznam.cz

Контакты:

Яна

souvenirjob@seznam.cz



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