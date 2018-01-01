Продавец в сувенирный магазин на Праге 1

Описание

Ищем коллегу в нашу команду в эксклюзивный магазин сувениров в центре Праги.

Работа заключается в ассистировании клиентов, контроле товаров и работе на кассе.

Требования:

• Коммуникабельный человек

• Английский язык

Мы предлагаем

• Работа в стабильной компании

• Возможность работать с договором

• Приятная и надежная команда

• Гибкое расписание

• Карьерное продвижение с повышением зарплаты

Вознаграждение:

• от 100 кр/ч

• Повышение зарплаты после трех месяцев работы и регулярные бонусы

Место работы

Прага 1 -

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