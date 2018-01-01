Продавец в сувенирный магазин на Праге 1

Ищем коллегу в нашу команду в эксклюзивный магазин сувениров в центре Праги.
Работа заключается в ассистировании клиентов, контроле товаров и работе на кассе.
Требования:
• Коммуникабельный человек
• Английский язык
Мы предлагаем
• Работа в стабильной компании
• Возможность работать с договором
• Приятная и надежная команда
• Гибкое расписание
• Карьерное продвижение с повышением зарплаты
Вознаграждение:
• от 100 кр/ч
• Повышение зарплаты после трех месяцев работы и регулярные бонусы
Место работы
Прага 1 -
Если вас заинтересовало это предложение, присылайте свое резюме на почту souvenirjob@seznam.cz
Яна
souvenirjob@seznam.cz