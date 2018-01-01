Требуется продавец-консультант в магазин известного итальянского бренда , находящегося в новом The Style Outlet , Tuhoměřice. Работа с 10-21. 18-20 рабочих дней в месяц. Зарплата от 22.000+бонусы.
Резюме на почту :
pracepq@gmail.com
Требуется продавец-консультант в магазин известного итальянского бренда , находящегося в новом The Style Outlet , Tuhoměřice. Работа с 10-21. 18-20 рабочих дней в месяц. Зарплата от 22.000+бонусы.
Резюме на почту :
pracepq@gmail.com
OLga Radovski
dokpiquadro@gmail.com