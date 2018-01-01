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Продавец-консультант

Размещено 18 июля 11:11
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Компания
True Italian S.R.O
Описание

Требуется продавец-консультант в магазин известного итальянского бренда , находящегося в новом The Style Outlet , Tuhoměřice. Работа с 10-21. 18-20 рабочих дней в месяц. Зарплата от 22.000+бонусы.
Резюме на почту :
pracepq@gmail.com

Условия

Требуется продавец-консультант в магазин известного итальянского бренда , находящегося в новом The Style Outlet , Tuhoměřice. Работа с 10-21. 18-20 рабочих дней в месяц. Зарплата от 22.000+бонусы.
Резюме на почту :
pracepq@gmail.com

Контакты:

OLga Radovski

dokpiquadro@gmail.com



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