Описание

Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости

Должностные обязанности агента по недвижимости:

купля-продажа и сдача в аренду недвижимости;

прием звонков и консультирование клиентов;

показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);

заключение договоров;

поиск клиентов и увеличение клиентской базы