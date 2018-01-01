Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости
Должностные обязанности агента по недвижимости:
купля-продажа и сдача в аренду недвижимости;
прием звонков и консультирование клиентов;
показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);
заключение договоров;
поиск клиентов и увеличение клиентской базы
Языки - чешский и русский
Образование среднее или высшее
Знание ПК
Работа в стабильной компании с отличной репутацией.
Современный комфортабельный офис в центре
Эффективная рекламная поддержка и информационное обеспечение
Юридическое сопровождение
Профессиональное корпоративное обучение
Стажировка под руководством опытного наставника
Карьерный и финансовый рост
Отправляйте свое резюме на info@zontcentrum.cz
info@zontcentrum.cz
+420606042042