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Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше

Размещено 26 июля 21:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
Health Galaxy
Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше
В Брандис над Лабем, 20 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с автодеталями нужны работники, работа легкая, (контроль качества) дневные, ночные смены, 12 часов, (при желании есть возможность переработок),выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 110-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,рабочие карты,польские, биометрика не беспокоить). Стабильная и долгосрочная работа.
Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tana Kiralova

Workprace@centrum.cz



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