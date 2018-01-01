Описание

Контролер(рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис над Лабем. З-та от 27 000 корун и выше

В Брандис над Лабем, 20 минут автобусом со станции метро Чёрный Мост,на чистый, сухой склад с автодеталями нужны работники, работа легкая, (контроль качества) дневные, ночные смены, 12 часов, (при желании есть возможность переработок),выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 110-150 крон на час,все официально. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт (вызовые,рабочие карты,польские, биометрика не беспокоить). Стабильная и долгосрочная работа.

Workprace@centrum.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999