Помощник руководителя

выполнение поручений непосредственного руководителя;
организация рабочего графика руководителя;
полный комплекс мероприятий по организации поездок руководителя (подбор отелей, заказ билетов, бронирование гостиниц, туров);
организация совещаний/встреч/переговоров;
работа с информационными ресурсами: поиск и систематизация информации;
переводы.
высшее образование (можно не оконченное);
владение английским (немецким, французским) языком;
базовые знания делопроизводства и документооборота;
грамотная речь, устная и письменная;
уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Internet) и офисной техники (ксерокс, факс, принтер);
сбор, анализ, структурирование.
работа в офисе с 9.00 до 18.00;
сб и вс- выходные;
достойная и своевременная заработная плата;
Vitaly
hr@photo-vision.eu
+420 608 820 955