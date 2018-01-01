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Помощник руководителя

Размещено Вчера 13:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

выполнение поручений непосредственного руководителя;
организация рабочего графика руководителя;
полный комплекс мероприятий по организации поездок руководителя (подбор отелей, заказ билетов, бронирование гостиниц, туров);
организация совещаний/встреч/переговоров;
работа с информационными ресурсами: поиск и систематизация информации;
переводы.

Требования

высшее образование (можно не оконченное);
владение английским (немецким, французским) языком;
базовые знания делопроизводства и документооборота;
грамотная речь, устная и письменная;
уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Internet) и офисной техники (ксерокс, факс, принтер);
сбор, анализ, структурирование.

Условия

работа в офисе с 9.00 до 18.00;
сб и вс- выходные;
достойная и своевременная заработная плата;

Контакты:

Vitaly

hr@photo-vision.eu

+420 608 820 955



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