Тестировщик

QA,QC (функциональное тестирование, тестирование эффективности и юзабилити, проверка совместимости) тестирование верстки, функционала, дизайна (тестирование правильности отображения элементов графики, шрифтов и размеров текстовых символов и тд; доступность и функциональность разнообразных форм; тестирование каталога недвижимости, соответствие текстов, карты и тд)

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