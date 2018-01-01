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Lekvi group

Тестировщик

Размещено 12 сентября 14:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Тестировщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

QA,QC (функциональное тестирование, тестирование эффективности и юзабилити, проверка совместимости)
тестирование верстки, функционала, дизайна (тестирование правильности отображения элементов графики, шрифтов и размеров текстовых символов и тд; доступность и функциональность разнообразных форм; тестирование каталога недвижимости, соответствие текстов, карты и тд)

Требования

Желателен опыт работы в компаниях аналогичного профиля, знание русского, чешского, английского на уровне понимания и чтения.

Условия

удаленную работу, зарплата обсуждается на собеседовании

Дополнительная информация

Ответом на данное объявление и отправкой Вашего резюме Вы даете свое согласие с обработкой и хранением Вашей персональной информации в базе данных компании Lekvi & Partners s.r.o. Ваши персональные данные будут использованы исключительно с целью проведения собеседований, согласно с постановлением Европейского парламента и Совета (EU) 2016/679 от 27.04.2016 года.

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

776737390



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