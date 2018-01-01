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Работа на складе Alza, Прага (Горни Почернице)

Размещено 04 октября 14:04
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Health Galaxy
Описание

Предлагаем работу на складe с електро техникой "Alza". Дневные и ночные смены по 12 часов. Оплата - 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) - 130, после трех месяцев - 140 крон, при желании 270 -300 часов. Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ ,(вызовые (чешские),рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Все наши вакансии бесплатные!!!! За детальной информацией обращайтесь по номеру телефона:
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

Workprace@centrum.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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