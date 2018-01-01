Маклер по недвижимости

Тип занятости Полный день Профессия Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания FM10 Company

Описание Приглашаем на работу новых сотрудников. Требование:

- опыт работы в сфере продаж

- знание русского и чешского языков (уровень B2)

- знание и умение работать с ПК

- коммуникабельность

- умение работать в команде

- целеустремленность

- полная занятость Резюме отправлять на почту: info@zontcentrum.cz Мы ждём именно тебя!

Требования - работа с клиентской базой

- консультирование клиентов по вопросам недвижимости

- организация показов/просмотров объектов недвижимости

- проведение переговоров и заключение договоров

- сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости

Условия - офис в самом центре Праги

- график работы 5/2, 8 часовой рабочий день

- молодой и дружный коллектив

- работу в стабильной и надежной компании с высокой репутацией

- неограниченный доход

- карьерный рост

- рекламная, юридическая и информационная поддержка