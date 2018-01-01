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Маклер по недвижимости

Размещено 15 ноября 11:18
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 Company
Описание

Приглашаем на работу новых сотрудников.

Требование:
- опыт работы в сфере продаж
- знание русского и чешского языков (уровень B2)
- знание и умение работать с ПК
- коммуникабельность
- умение работать в команде
- целеустремленность
- полная занятость

Резюме отправлять на почту: info@zontcentrum.cz

Мы ждём именно тебя!

Требования

- работа с клиентской базой
- консультирование клиентов по вопросам недвижимости
- организация показов/просмотров объектов недвижимости
- проведение переговоров и заключение договоров
- сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости

Условия

- офис в самом центре Праги
- график работы 5/2, 8 часовой рабочий день
- молодой и дружный коллектив
- работу в стабильной и надежной компании с высокой репутацией
- неограниченный доход
- карьерный рост
- рекламная, юридическая и информационная поддержка

Дополнительная информация

Резюме отправлять на почту: info@zontcentrum.cz

Контакты:

Арина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



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