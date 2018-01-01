Маклер по недвижимости

Приглашаем на работу новых сотрудников.
Требование:
- опыт работы в сфере продаж
- знание русского и чешского языков (уровень B2)
- знание и умение работать с ПК
- коммуникабельность
- умение работать в команде
- целеустремленность
- полная занятость
Резюме отправлять на почту: info@zontcentrum.cz
Мы ждём именно тебя!
- работа с клиентской базой
- консультирование клиентов по вопросам недвижимости
- организация показов/просмотров объектов недвижимости
- проведение переговоров и заключение договоров
- сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости
- офис в самом центре Праги
- график работы 5/2, 8 часовой рабочий день
- молодой и дружный коллектив
- работу в стабильной и надежной компании с высокой репутацией
- неограниченный доход
- карьерный рост
- рекламная, юридическая и информационная поддержка
Резюме отправлять на почту: info@zontcentrum.cz
Арина
info@zontcentrum.cz
+420606042042