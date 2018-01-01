Журналист-новостник

1. Уверенное знание чешского языка (перевод с чешского на русский) 2. Идеальное владение русским языком (грамотность, информационный стиль) 3. Ответственность 4. Минимум 2-3 часа свободного времени в день

Условия

Если вы находитесь в Праге, готовы посещать городские мероприятия и писать репортажи, это будет преимуществом.



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