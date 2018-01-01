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Редактор
420on.cz — Пражский городской портал
Praha 1

Журналист-новостник

Размещено 19 ноября 08:25
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Рерайтер, Редактор, Журналист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
420on.cz — Пражский городской портал
Описание

Пражский информационный портал 420on.cz ищет журналиста-новостника для удаленной работы.

Требования

1. Уверенное знание чешского языка (перевод с чешского на русский)
2. Идеальное владение русским языком (грамотность, информационный стиль)
3. Ответственность
4. Минимум 2-3 часа свободного времени в день

Условия

Если вы находитесь в Праге, готовы посещать городские мероприятия и писать репортажи, это будет преимуществом.

Отправляйте свое резюме со ссылками на примеры работ на info@420on.cz , в копию vladamarsh@gmail.com

Контакты:

Ольга Бузанова

info@420on.cz



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