Журналист-новостник

Пражский информационный портал 420on.cz ищет журналиста-новостника для удаленной работы.
1. Уверенное знание чешского языка (перевод с чешского на русский)
2. Идеальное владение русским языком (грамотность, информационный стиль)
3. Ответственность
4. Минимум 2-3 часа свободного времени в день
Если вы находитесь в Праге, готовы посещать городские мероприятия и писать репортажи, это будет преимуществом.
Отправляйте свое резюме со ссылками на примеры работ на info@420on.cz , в копию vladamarsh@gmail.com
Ольга Бузанова
info@420on.cz