Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120 крон на час

Описание

Предлагаем нетяжелую работу мужчинам в Praha-Čakovice (Hovorčovice) на складе по сборке фирменных велосипедов. Требования к работникам: ответственное отношение к работе, без вредных привычек, желание обучаться, понимание чешского. Зарплата: 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) – 130 на час и выше, только дневные смены (8-10 часов). Жилье не предоставляем, визы не делаем.

Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьёй. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём. Прошу обратить внимание и не писать в комментариях,отвечаю на звонки,смс и Viber.

Все наши вакансии бесплатные!!!!

officekarnivores@email.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999