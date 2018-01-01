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менеджер по работе с кадрами

Размещено 08 декабря 14:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
800 EUR
Компания
MERKUS s.r.o.
Описание

Срочно требуется менеджер по работе с кадрами на полный рабочий день. Также предлагается работа для студентов (подработка) умеющих работать с WordPress для работы с сайтом, менеджер по работе с недвижимостью. Работа в центре Праги 1, Opletalova 4, kan. 309, Mobil / Viber/WhatsApp/: +420 605 253 447, +420 605 25 34 48, Просьба посылать резюме на адрес merkus@merkus.cz Скайп: merkus.cz www.merkus.cz

Требования

Высшее образование,возраст 20-35 лет, знание чешского языка письменно и устно,английский,русский.

Условия

Офисная работа в центре Праги, работа на полный рабочий день.

Контакты:

Мищенко Виктор.

merkus@merkus.cz

+420605253447



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