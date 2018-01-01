Описание

Срочно требуется менеджер по работе с кадрами на полный рабочий день. Также предлагается работа для студентов (подработка) умеющих работать с WordPress для работы с сайтом, менеджер по работе с недвижимостью. Работа в центре Праги 1, Opletalova 4, kan. 309, Mobil / Viber/WhatsApp/: +420 605 253 447, +420 605 25 34 48, Просьба посылать резюме на адрес merkus@merkus.cz Скайп: merkus.cz www.merkus.cz