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Водитель

Размещено 11 декабря 19:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Международная компания приглашает на работу водителя категории В и зав.хозом в одном лице.
Мужчина от 35 лет, хорошее знание чешского и русского. Стаж вождения не менее 5 лет , классический дресс-код. Выполнение всех поручений руководителя, контроль технического состояния авто.

Требования

Без вредных привычек. Контроль технического состояния оборудования и зданий, осуществление мелкого ремонта, уборка уличной территории офиса. Поддержание связи с сервисными службами. Просьба посылать резюме с фотографией.

Контакты:

Елена

svatavaclub@seznam.cz




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