Международная компания приглашает на работу водителя категории В и зав.хозом в одном лице.
Мужчина от 35 лет, хорошее знание чешского и русского. Стаж вождения не менее 5 лет , классический дресс-код. Выполнение всех поручений руководителя, контроль технического состояния авто.
Без вредных привычек. Контроль технического состояния оборудования и зданий, осуществление мелкого ремонта, уборка уличной территории офиса. Поддержание связи с сервисными службами. Просьба посылать резюме с фотографией.
Елена
svatavaclub@seznam.cz