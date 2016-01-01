Описание

Международная компания приглашает на работу водителя категории В и зав.хозом в одном лице.

Мужчина от 35 лет, хорошее знание чешского и русского. Стаж вождения не менее 5 лет , классический дресс-код. Выполнение всех поручений руководителя, контроль технического состояния авто.