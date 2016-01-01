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Lekvi&Partners

Требуется ассистент HR-менеджера

Размещено 19 декабря 12:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

Успешной, динамично развивающейся компании Lekvi Group на постоянную работу требуется ассистент HR-менеджера. Наполнение работы: проведение первичных интервью, документооборот, создание инструкций, аттестация персонала по системе грейдов и KPI, решение организационных вопросов, связанных с работой HR-департамента. Требования: желателен опыт работы в сфере HR, гуманитарное образование, чешский B2-C1, англ. B2, уверенный пользователь ПК. Стартовая з/п 18 000 кч. Резюме с фото присылайте на hr@lekvi.cz

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz

776737390




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