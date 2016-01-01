Sales representative (real estate)

Описание

Должностные обязанности:

Необходимо консультировать клиентов по объектам продаж (квартиры, дома. участки, коммерческая недвижимость), также помощь в выборе инвестиций для клиента;

подбор и презентация объектов недвижимости, инвестиционного решения для клиента

Сопровождение клиента (оформление документов)

заключать договора о сотрудничестве с компаниями партнеров

Ведение клиентской базы в CRM -системе

Мы работаем с самой современной CRM - системой, позволяющей отслеживать все цифры и действия по подразделениям, в особенности в продажах, там отслеживается каждый показатель в разрезе (их около 70 основных) и для нас важно видеть в своей команде людей, говорящих на одном языке, языке цифр и фактов. Поэтому, если не сложно, сориентируйте нас по вашим продажам в разрезе месяца, квартала, года и среднего чека в своем сопроводительном письме.

Требования:

— русский на хорошем уровне (разговорный/письменный), английский желателен, если есть чешский -прекрасно, если нет, то мы планируем взять учителя с нового года для сотрудников (занятия будут в вечернее время в офисе)

— коммуникабельность

— легальное пребывание на территории ЧР, если у вас отличный опыт в продаже недвижимости - готовы сделать вам необходимые документы для работы

— уверенность, целеустремленность и направленность на результат

— желание и способность к обучению, стремление к профессиональному и личностному росту

— опыт работы в недвижимости обязателен!