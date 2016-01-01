Sales representative (real estate)

Должностные обязанности:
Необходимо консультировать клиентов по объектам продаж (квартиры, дома. участки, коммерческая недвижимость), также помощь в выборе инвестиций для клиента;
подбор и презентация объектов недвижимости, инвестиционного решения для клиента
Сопровождение клиента (оформление документов)
заключать договора о сотрудничестве с компаниями партнеров
Ведение клиентской базы в CRM -системе
Мы работаем с самой современной CRM - системой, позволяющей отслеживать все цифры и действия по подразделениям, в особенности в продажах, там отслеживается каждый показатель в разрезе (их около 70 основных) и для нас важно видеть в своей команде людей, говорящих на одном языке, языке цифр и фактов. Поэтому, если не сложно, сориентируйте нас по вашим продажам в разрезе месяца, квартала, года и среднего чека в своем сопроводительном письме.
Требования:
— русский на хорошем уровне (разговорный/письменный), английский желателен, если есть чешский -прекрасно, если нет, то мы планируем взять учителя с нового года для сотрудников (занятия будут в вечернее время в офисе)
— коммуникабельность
— легальное пребывание на территории ЧР, если у вас отличный опыт в продаже недвижимости - готовы сделать вам необходимые документы для работы
— уверенность, целеустремленность и направленность на результат
— желание и способность к обучению, стремление к профессиональному и личностному росту
— опыт работы в недвижимости обязателен!
Успешный опыт в продажах от 2 лет,
Успешные сделки на рынке недвижимости как дополнительный сильный плюс.
Знание английского, чешского и русского языков - хороший рабочий уровень
Активность, желание развиваться и зарабатывать
— фиксированная оклад + прогрессивный % от сделок, средний уровень зп в месяц от 70 000 czk, но есть эксперты, продающие больше, соответственно, можно зарабатывать больше 100 000 czk
Сильным кандидатам готовы предлагать индивидуальные условия.
— официальное трудоустройство, рабочий контракт
— обучение и курсы в процессе работы, каждые 2 месяца мы приглашаем лучших тренеров из сферы и рынка, включая международных бизнес-тренеров.
— новый офис возле метро Палмовка в DOCK, сильная команда мотивированных и дружных коллег
-постоянное обучение и развитие, тренинги от лучших специалистов рынка, тимбилдинги, пати.
— корпоративная мобильная связь, ноутбук.
Zulia Loikova
hr@getberg.cz